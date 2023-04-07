Председатель ASCO встретился с главой Бакинского офиса Американского бюро судоходства

Председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев встретился с главой Бакинского офиса Американского бюро судоходства Райаном Саламати в связи с завершением его 5-летней деятельности в стране.

Председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев встретился с главой Бакинского офиса Американского бюро судоходства Райаном Саламати в связи с завершением его 5-летней деятельности в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, на встрече было высоко оценено сотрудничество между сторонами.

Р.Велиев отметил, что ASCO придает значимость организации работы флотов и береговых предприятий и организаций в соответствии с международными стандартами и подготовке специалистов. Он отметил, что в данных направлениях имеется успешное сотрудничество с США, которое будет продолжаться в будущем.

Саламати активно участвовал в регулярных проверках исполнения ASCO требований Международной морской организации, проведении аудита соответствия и выдаче сертификатов ISO и ISM.