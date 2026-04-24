Правительственная комиссия обсудила ситуацию с повышением уровня воды в Куре

Под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось 67-е заседание Комиссии по эффективному использованию водных ресурсов, на нем детально обсуждены меры по регулированию режимов работы основных водохранилищ страны с учетом паводкового периода.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, заседание, в целом, было посвящено координации действий в условиях повышения уровня воды в реках и водоемах.

В связи с этим основные направления, которым уделяется внимание, составляют каскадные водохранилища Шамкир-Еникенд-Мингячевир-Варвара, расположенные на реке Кура, каскадные водохранилища Араз-Худаферин-Гыз галасы, расположенные на реке Араз, и системы каскадных водохранилищ Тахтакерпю-Джейранбатан, питающиеся преимущественно из реки Самур.

На заседании подчеркнули, что наблюдаемый в настоящее время подъем уровня воды, в том числе Куры, связан с гидрометеорологической обстановкой, носит локальный характер и сопровождается усилением давления на защитные дамбы в некоторых районах. Напомним, что для обеспечения эффективного использования водных ресурсов и координации деятельности в этой сфере распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 апреля 2020 года была создана Комиссия, объединяющая соответствующие государственные структуры. В рамках ее деятельности осуществляется контроль за режимами работы основных водохранилищ, а также на регулярной основе реализуются меры по плановому, скоординированному и оптимальному использованию водных ресурсов для питьевого водоснабжения, орошения, энергетики и других нужд.