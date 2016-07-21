​Повлияет ли чрезвычайное положение в Турции на работу местных авиакомпаний? – ОПРОС

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Объявление чрезвычайного положения в Турции не повлияет на работу авиакомпаний, выполняющих полеты из Азербайджана в Турцию.

Как сообщили Report в ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL), нет никаких изменений в расписании авиарейсов в этом направлении: "Даже после объявления чрезвычайного положения в Турции все авиарейсы будут выполняться по установленному графику".

Глава головного офиса Турецких авиалиний (THY) Сейфулла Ильяс сообщил Report, что компания продолжит выполнение авиарейсов по намеченному графику: “Как заявил глава государства, в Турции уже восстановлена стабильность, и раз нет серьезных угроз, полеты из Азербайджана в Турцию будут осуществляться в соответствии с ранее намеченным графиком”.

Отметим, что после попытки госпереворота в Турции объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Национального совета безопасности и Кабинета министров.