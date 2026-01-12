Потери воды в Азербайджане планируют снизить до менее чем 20%
Инфраструктура
- 12 января, 2026
- 16:24
В Азербайджане предусмотрено снижение потерь воды до уровня ниже 20%.
Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы, утвержденной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Кроме того, согласно документу, планируется довести уровень оснащенности водяными счетчиками до 100%.
Последние новости
17:09
ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-БакуИнфраструктура
17:09
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°Экология
17:07
Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENAЭнергетика
17:06
В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановеденияВнешняя политика
17:05
Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризисВ регионе
17:03
Трамп заявил, что "спас НАТО"Другие страны
17:02
Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструированИнфраструктура
16:59
В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 годаИнфраструктура
16:58