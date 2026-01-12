Потери воды в Азербайджане планируют снизить до менее чем 20%

В Азербайджане предусмотрено снижение потерь воды до уровня ниже 20%.

Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы, утвержденной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, согласно документу, планируется довести уровень оснащенности водяными счетчиками до 100%.