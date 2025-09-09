ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Потенциал железной дороги БТК к 2034 году утроится

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 17:01
    Потенциал железной дороги БТК к 2034 году утроится

    Потенциал грузоперевозок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) к 2034 году будет увеличен до 17 млн тонн в год [с текущих 5 млн тонн в год].

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента Центра стратегических исследований МИД Турции Турхан Дильмач на 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    По его словам, Турция будет и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии для расширения возможностей Среднего коридора.

    Дильмач подчеркнул, что Средний коридор естественным образом согласуется с инициативой "Один пояс, один путь", и Анкара с первых дней придавала этому проекту особое значение.

    Лента новостей