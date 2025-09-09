Потенциал железной дороги БТК к 2034 году утроится
Инфраструктура
- 09 сентября, 2025
- 17:01
Потенциал грузоперевозок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) к 2034 году будет увеличен до 17 млн тонн в год [с текущих 5 млн тонн в год].
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента Центра стратегических исследований МИД Турции Турхан Дильмач на 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, Турция будет и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном и странами Центральной Азии для расширения возможностей Среднего коридора.
Дильмач подчеркнул, что Средний коридор естественным образом согласуется с инициативой "Один пояс, один путь", и Анкара с первых дней придавала этому проекту особое значение.
