Итальянский сайт: Потенциал Среднего коридора до сих пор остается неиспользованным

Потенциал «Среднего коридора» до сих пор остается неиспользованным, и чтобы обратить эту тенденцию вспять, Европе и странам коридора необходимо решительно инвестировать в инфраструктурную и бюрократическую эффективность.

Потенциал Среднего коридора до сих пор остается неиспользованным, чтобы обратить эту тенденцию вспять Европе и странам коридора необходимо решительно инвестировать в инфраструктурную и управленческую эффективность.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье редактора итальянского издания Ship2Shore Марко Валентини.

Как отмечает автор, Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который из Китая через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Грузию достигает черноморских портов и границ Турции, получил новый импульс именно в 2022 году, когда после введения западных санкций против России, страны Центральной Азии, ранее широко использовавшие российские железнодорожные и автомобильные системы, а также порты Черного и Балтийского морей, были вынуждены искать альтернативные маршруты для своего экспорта.

"Объемы перевозок по этому маршруту начали расти быстрыми темпами начиная с марта 2022 года, достигнув пика в июле того же года", - говорится в статье М.Валентини.

Однако, как отмечает автор, с тех пор объемы торговли начали медленно снижаться, особенно в железнодорожном сегменте, и эта тенденция сохранилась до 2023 года.

Как отмечает М.Валентини, одно из возможных объяснений этого, может заключаться в том, что паника, изначально возникшая на рынках Центральной Азии из-за санкций, со временем утихла, и многие транспортные компании вернулись к использованию привычной для них инфраструктуры через Россию.

Автор отмечает что, Баку вкладывает значительные средства в модернизацию путей и терминалов, а также в недавнем прошлом увеличил внутренние и международные перевозки за счет создания Азербайджанского Каспийского Морского судоходства – компании, образованной в результате слияния двух крупнейших флотов страны - торгового и нефтяного.

М.Валентини также отмечает, что, в настоящее время существует дорожная карта, предоставленная Азербайджаном для улучшения ситуации по увеличению азербайджанского транзита вдоль коридора (автомобильным и железнодорожным транспортом) с нынешних 10 миллионов тонн до 13 миллионов тонн в ближайшие четыре года.