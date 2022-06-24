Посол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил первую в мире баржу с воздушной подушкой, спроектированную CMI Offshore и построенную в сотрудничестве с ЗАО ASCO (Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство).

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп побывал на первой в мире барже на воздушной подушке, спроектированной CMI Offshore и построенной в сотрудничестве с ASCO CJSC (Азербайджанское каспийское морское пароходство).

Как сообщает Report, об этом заявил посол в своем Twitter-аккаунте .

"Я посетил первую в мире баржу с воздушной подушкой, спроектированную CMIOffshore и построенную в партнерстве с ЗАО ASCO (Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство - ред.). Эта баржа является хорошим примером передового британского проектирования и производства кораблей, а также британо-азербайджанского сотрудничества", - написал посол.