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Посол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке

Посол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил первую в мире баржу с воздушной подушкой, спроектированную CMI Offshore и построенную в сотрудничестве с ЗАО ASCO (Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство).
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 23:13
Посол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп побывал на первой в мире барже на воздушной подушке, спроектированной CMI Offshore и построенной в сотрудничестве с ASCO CJSC (Азербайджанское каспийское морское пароходство).

Как сообщает Report, об этом заявил посол в своем Twitter-аккаунте.

"Я посетил первую в мире баржу с воздушной подушкой, спроектированную CMIOffshore и построенную в партнерстве с ЗАО ASCO (Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство - ред.). Эта баржа является хорошим примером передового британского проектирования и производства кораблей, а также британо-азербайджанского сотрудничества", - написал посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya səfiri Azərbaycanın dünyada ilk hava yastığı üzərində yeriyən barjasında

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