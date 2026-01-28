Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    28 января, 2026
    • 15:47
    Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

    Турция предлагает активизировать работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор.

    Как передает Report, об этом посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок сообщил в ходе пресс-конференции.

    По его словам, наблюдается рост интереса к этому коридору со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

    "Хотя Туркменистан является важным маршрутом для поставок турецкой продукции на рынки Центральной Азии, Турция играет важную роль для Туркменистана в транспорте в Европу. В этих рамках мы считаем, что для повышения эффективности Среднего коридора необходимо активизировать наши усилия по развитию мультимодальных перевозок, упрощению и ускорению операций на двустороннем и трехстороннем уровнях, включая Азербайджан", - сказал посол.

    Он отметил, что в Турции высоко ценят усилия Туркменистана по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

    "Международный морской порт в Туркменбаши, проект турецких подрядных компаний, обладает значительным логистическим потенциалом. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что мы всегда готовы к сотрудничеству в рамках усилий по развитию транспортно-морской инфраструктуры на Каспийском море", - добавил он.

    ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта

