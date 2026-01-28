Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

Турция предлагает активизировать работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор.

Как передает Report, об этом посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, наблюдается рост интереса к этому коридору со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

"Хотя Туркменистан является важным маршрутом для поставок турецкой продукции на рынки Центральной Азии, Турция играет важную роль для Туркменистана в транспорте в Европу. В этих рамках мы считаем, что для повышения эффективности Среднего коридора необходимо активизировать наши усилия по развитию мультимодальных перевозок, упрощению и ускорению операций на двустороннем и трехстороннем уровнях, включая Азербайджан", - сказал посол.

Он отметил, что в Турции высоко ценят усилия Туркменистана по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

"Международный морской порт в Туркменбаши, проект турецких подрядных компаний, обладает значительным логистическим потенциалом. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что мы всегда готовы к сотрудничеству в рамках усилий по развитию транспортно-морской инфраструктуры на Каспийском море", - добавил он.

ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта