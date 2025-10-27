Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Посол Ирана посетил "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 14:19
    Посол Ирана посетил Красный мост на границе Азербайджана и Грузии

    Посол Ирана в Баку Муджтаба Демирчили посетил таможенный пункт "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

    В ходе визита дипломат ознакомился с условиями транзита для иранских грузовиков и провел переговоры с представителями азербайджанской таможни. Сотрудники таможни подробно рассказали о административных процессах и различных методах проверки транспортных средств, а также о планах по повышению скорости и объема инспекций.

    Издание отмечает, что пограничный пункт служит ключевым коридором для транзита товаров между Персидским заливом, Черным морем и Европой, обеспечивая доступ Ирана к рынкам Восточной Европы через порты Грузии.

    Кроме того, этот маршрут соединяет прибрежные государства Персидского залива и Индию с Европой через Иран, Азербайджан и Грузию.

    İranın Azərbaycandakı səfiri "Qırmızı körpü"də olub
    Iranian ambassador visits 'Red Bridge' border crossing between Azerbaijan and Georgia

