Посол Ирана посетил "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии

Посол Ирана в Баку Муджтаба Демирчили посетил таможенный пункт "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В ходе визита дипломат ознакомился с условиями транзита для иранских грузовиков и провел переговоры с представителями азербайджанской таможни. Сотрудники таможни подробно рассказали о административных процессах и различных методах проверки транспортных средств, а также о планах по повышению скорости и объема инспекций.

Издание отмечает, что пограничный пункт служит ключевым коридором для транзита товаров между Персидским заливом, Черным морем и Европой, обеспечивая доступ Ирана к рынкам Восточной Европы через порты Грузии.

Кроме того, этот маршрут соединяет прибрежные государства Персидского залива и Индию с Европой через Иран, Азербайджан и Грузию.