Посол Ирана: Идут обсуждения по кредиту, который Азербайджан предоставит Ирану

"В настоящее время ведется строительство железнодорожной линии из иранского города Решт в Астару. Здесь соединяются железнодорожные линии Азербайджана и Ирана. После завершения строительных работ Азербайджан и Иран станут самыми важными транзитными страна

"В настоящее время ведется строительство железнодорожной линии из иранского города Решт в Астару. Здесь соединяются железнодорожные линии Азербайджана и Ирана. После завершения строительных работ Азербайджан и Иран станут самыми важными транзитными странами в транспортном коридоре "Север-Юг".

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

"От Персидского залива до Астары нет железнодорожной линии, но мы планируем проложить маршрут. В результате из Персидского залива по железной дороге через Иран и Азербайджан будут перевозиться грузы в Россию и другие страны. Мы поставили перед собой цель довести объем железнодорожных грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном до 2 миллионов тонн в год”, - отметил он.

Посол также рассказал о решении Азербайджана выделить Ирану кредит в размере 500 миллионов долларов США для строительства железной дороги Решт-Астара: "Вопрос кредита обсуждался на нашей последней встрече с президентом Ильхамом Алиевым. В настоящее время в этом направлении существует ряд технических проблем, и мы работаем над их устранением".

Напомним, что Азербайджан и Иран также планируют строительство нового моста через Астарачай на границе двух стран.