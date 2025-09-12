Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Посол: Будапешт и Баку расширяют сотрудничество в управлении водными ресурсами

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 11:36
    Венгрия и Азербайджан имеют общие цели, схожие вызовы и новые возможности в сфере управления водными ресурсами.

    Как сообщает Report, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на панельной сессии "Каспийский водный инновационный форум 2025: Добавляем ценность воде", организованной в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству – Baku Water Week в Баку.

    По его словам, между венгерскими и азербайджанскими структурами уже заложена основа успешного сотрудничества: "На этой неделе был подписан Меморандум о взаимопонимании между Главным водным управлением Венгрии и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Считаю, что это сотрудничество откроет новые возможности для расширения рынков, экспорта технологий и применения надежных инновационных решений".

    Посол отметил, что университеты Венгрии предлагают магистерские программы по управлению водными ресурсами и водной дипломатии, имеют серьезный опыт в развитии засухоустойчивых сельскохозяйственных технологий и решений по экономии воды: "Институт предотвращения засухи в Будапеште, укрепляет сотрудничество со странами-членами Организации тюркских государств и содействует финансированию проектов. Я призываю азербайджанскую сторону участвовать в конкурсах, объявленных институтом".

    Венгрия Тамаш Торма Азербайджан водные ресурсы
    Macarıstan və Azərbaycan su idarəçiliyində əməkdaşlığı genişləndirir
    Budapest and Baku expand cooperation in water resource management, ambassador says

