Посол: Баку имеет идеальное расположение для превращения в хаб

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Баку имеет идеальное расположение для превращения в хаб транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, международная организация, которую он представляет, всегда поощряла расширение связей и ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является тому ярким примером.

"Эта железная дорога обеспечит более быструю доставку грузов и пассажиров из Азии в Европу. Азербайджан, столица Баку, имеет идеальное расположение и находится в центре логистических процессов. Здесь проходят морские и железные дороги, что стимулирует торговлю, улучшает стратегические связи и способствует открытию новых рабочих мест", - сказал дипломат.