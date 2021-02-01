Посол: Азербайджан является активным членом семьи ШОС

Грузовой поезд будет доставлен в азербайджанский порт Алят, а оттуда по железной дороге - в Баку

Азербайджан не только развивает двусторонние отношения с Китаем, но и стремится к расширению связей с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и является активным членом этой семьи.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Акрам Зейналлы на церемонии отправки 100-контейнерного грузового поезда по маршруту Китай-Европа из демонстрационной зоны Китай-ШОС города Циндао китайской провинции Шаньдун, в Азербайджан.

Грузовой поезд, перевозящий автомобильные шины, кондиционеры и прочую продукцию, будет доставлен в азербайджанский порт Алят, а оттуда по железной дороге - в Баку. Грузы из Баку будут распределены в Турцию, Грузию, Румынию, Италию и другие страны.