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Посол: Азербайджан является активным членом семьи ШОС

Посол: Азербайджан является активным членом семьи ШОС Грузовой поезд будет доставлен в азербайджанский порт Алят, а оттуда по железной дороге - в Баку
Инфраструктура
1 февраля 2021 г. 12:45
Посол: Азербайджан является активным членом семьи ШОС

Азербайджан не только развивает двусторонние отношения с Китаем, но и стремится к расширению связей с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и является активным членом этой семьи.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Акрам Зейналлы на церемонии отправки 100-контейнерного грузового поезда по маршруту Китай-Европа из демонстрационной зоны Китай-ШОС города Циндао китайской провинции Шаньдун, в Азербайджан.

Грузовой поезд, перевозящий автомобильные шины, кондиционеры и прочую продукцию, будет доставлен в азербайджанский порт Алят, а оттуда по железной дороге - в Баку. Грузы из Баку будут распределены в Турцию, Грузию, Румынию, Италию и другие страны.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan “Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ailəsi”nin fəal üzvüdür"

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