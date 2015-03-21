Последняя модель BMW будет завозиться в Азербайджан по заказу

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ BMWGroupпредставила первый гибридный автомобиль с технологией plug-in. Им стал представитель семейства спортивных автомобилей для активного отдыха (SportsActivityVehicle - SAV) BMW X5 xDrive40e.

Как сообщает Report, модель оснащена гибридной установкой мощностью 230 кВт/313 л. с, сочетающей 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель с технологией BMW TwinPower Turbo объемом 2 литра и электромотор. BMW X5 xDrive40e имеет средний расход топлива 3,3-3,4 литра и средний расход электроэнергии 15,3-15,4 кВтч на 100 километров. Вес автомобиля 2230 кг.

В режиме MAXeDrive автомобиль может ехать только на электротяге, не создавая вредных выбросов в атмосферу.При полностью заряженной высоковольтной батарее в чисто электрическом режиме движения запас хода BMW X5 xDrive40e может составлять до 31 километра при скорости 120 км/ч. BMW X5 xDrive40e ускоряется за 6,8 с., максимальная скорость составляет 210 км/ч.

В Азербайджан автомобиль будет завозиться пока исключительно по заказу. Стоимость базовой модели с бензиновым двигателем - от 82 тысячи евро, с дизельным двигателем - от 84 тысячи евро. Стоимость определяется в зависимости от выбора клиентом комплектации автомобиля.