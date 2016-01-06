​Порт Petlim сдан управляющей компании

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Процесс строительства порта Petlim завершен и он сдан управляющей компании".

Как сообщает Report, об этом сообщил генеральный директор Petkim Holding A.Ş. Садеттин Коркут на организованной в Измире конференции.

По словам С.Коркута, порт начнет деятельность через несколько месяцев и будет третьим крупным контейнерным портом Турции: "Наряду с этим, продолжаются инвестиции SOCAR. Общий объем инвестиций в Турцию вместе с проектами, реализация которых продолжается, достигнет 20 млрд. долларов".