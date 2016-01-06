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    ​Порт Petlim сдан управляющей компании

    Садеттин Коркут: Это третий крупный контейнерный порт Турции

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Процесс строительства порта Petlim завершен и он сдан управляющей компании". 

    Как сообщает Report, об этом сообщил генеральный директор Petkim Holding A.Ş. Садеттин Коркут на организованной в Измире конференции.

    По словам С.Коркута, порт начнет деятельность через несколько месяцев и будет третьим крупным контейнерным портом Турции: "Наряду с этим, продолжаются инвестиции SOCAR. Общий объем инвестиций в Турцию вместе с проектами, реализация которых продолжается, достигнет 20 млрд. долларов". 

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