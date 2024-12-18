Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА

Поток грузов с Востока в Клайпедский порт на фоне санкций против России и Беларуси продолжает сокращаться, ведется работа по привлечению грузов из Азербайджана и Центральной Азии.

Поток грузов с Востока в Клайпедский порт на фоне санкций против России и Беларуси продолжает сокращаться, ведется работа по привлечению грузов из Азербайджана и Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу администрации порта Альгиса Латакаса.

"Мы прилагаем усилия, чтобы привлечь в Клайпедский порт больше грузов из этого региона Азии - из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана", - сказал руководитель порта на заседании парламентского комитета по экономике.

По его словам, в этом году порт перевалил 139 тыс. тонн грузов из Казахстана, что значительно меньше, чем в прошлом году (263 тыс. тонн).

"В этом году показатели будут ниже. Из Казахстана в Клайпеду сложно добираться по железной дороге, потому что приходится согласовывать с Россией. Чаще всего это делает казахская сторона", - пояснил глава порта.

Латакас заявил, что из России в порт поступают неподсанкционные грузы, такие как зерно и продукты животноводства. "Есть немного зерна, смешанного зерна, пшеницы с ячменем. Еще немного продуктов животного происхождения, лекарств, что не подпадают под санкции", - сказал глава порта.

Латакас считает, что по итогам 2024 года через порт пройдет до 200 тыс. тонн российских грузов.

"Белорусские грузы еще есть - 611 тыс. тонн было отгружено в январе-ноябре 2024 года. На практике это только продовольствие, растительная продукция, растительное масло, мясо и некоторые виды химической продукции, которые не подпадают под санкции", - уточнил Латакас.

Клайпедский порт - крупнейший в странах Балтии, в 2023 году обработал 32,7 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2022 году.