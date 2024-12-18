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Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА 

Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА  Поток грузов с Востока в Клайпедский порт на фоне санкций против России и Беларуси продолжает сокращаться, ведется работа по привлечению грузов из Азербайджана и Центральной Азии.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 17:13
Порт Клайпеды ведет работу по привлечению грузов из Азербайджана и стран ЦА 

Поток грузов с Востока в Клайпедский порт на фоне санкций против России и Беларуси продолжает сокращаться, ведется работа по привлечению грузов из Азербайджана и Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу администрации порта Альгиса Латакаса.

"Мы прилагаем усилия, чтобы привлечь в Клайпедский порт больше грузов из этого региона Азии - из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана", - сказал руководитель порта на заседании парламентского комитета по экономике.

По его словам, в этом году порт перевалил 139 тыс. тонн грузов из Казахстана, что значительно меньше, чем в прошлом году (263 тыс. тонн).

"В этом году показатели будут ниже. Из Казахстана в Клайпеду сложно добираться по железной дороге, потому что приходится согласовывать с Россией. Чаще всего это делает казахская сторона", - пояснил глава порта.

Латакас заявил, что из России в порт поступают неподсанкционные грузы, такие как зерно и продукты животноводства. "Есть немного зерна, смешанного зерна, пшеницы с ячменем. Еще немного продуктов животного происхождения, лекарств, что не подпадают под санкции", - сказал глава порта.

Латакас считает, что по итогам 2024 года через порт пройдет до 200 тыс. тонн российских грузов.

"Белорусские грузы еще есть - 611 тыс. тонн было отгружено в январе-ноябре 2024 года. На практике это только продовольствие, растительная продукция, растительное масло, мясо и некоторые виды химической продукции, которые не подпадают под санкции", - уточнил Латакас.

Клайпедский порт - крупнейший в странах Балтии, в 2023 году обработал 32,7 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Klaypeda limanı Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrindən yük cəlb etmək üzərində işləyir
Версия на английском языке Port of Klaipeda works to attract Cargo from Azerbaijan and Central Asian countries

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