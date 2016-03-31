Порт Актау вдвое увеличил стоимость оформления грузов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Фактически стоимость по оформлению документов для одной фуры в морском порту Актау выросла вдвое - с 18 тыс. тенге (52,5 доллара США) до 35 тыс. тенге (102 доллара), сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Раньше пройти через актауский порт, при цене оформления в 18 тыс. тенге, водителям было гораздо дороже. Они обращались к брокерам, а последние, за ускоренное оформление документов, взимали немалую плату. За оформление документов водители выкладывали более 40 тыс. тенге. А теперь, установив новую цену в 35 тыс. тенге, мы избавили водителей от переплат и очередей. В эту сумму входит весь комплекс услуг по оформлению документов, выпуск таможенной декларации. Представитель морпорта сам собирает документы на борту судна, обрабатывает их, передает в таможенные органы, где их оформляют по принципу "одного окна", забирает их и передает водителям", - сказал президент АО "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт" Михаил Ялбачев.

Он напомнил, что ранее из Казахстана в Азербайджан и Турцию отправляли специальную делегацию, которая ознакомилась с работой и расценками в других странах.

По его словам, за территорией порта уже началось строительство "зоны отдыха", где возводится закусочная и душевые кабины для водителей.