Гендиректор: Пополнение рядов ACI азербайджанскими аэропортами позволит развить воздушное сообщение региона

В Международном совете аэропортов (Airports Council International, ACI) гордятся, что аэропорты Азербайджана являются новыми представителями организации.

В Международном совете аэропортов (Airports Council International, ACI) горды тем, что аэропорты Азербайджана являются новыми представителями организации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор Международного совета аэропортов (Airports Council International, ACI) Луис Фелипе де Оливейра.

По его словам, пополнение рядов ACI азербайджанскими аэропортами позволят организации развивать воздушное сообщение в этом регионе, в том числе и в Центральной Азии.

"Мы являемся глобальной организацией, объединяющей аэропорты и представляем около 2100 аэропортов по всему миру, что составляет около 95% мирового трафика. Аэропорты играют ключевую роль в развитии общества, и для нас очень важно сотрудничать с их навигационными провайдерами. Мы являемся экосистемой, которая предоставляет услуги примерно для 10% мировой экономики. Наши участники играют ключевую роль в обеспечении устойчивого будущего авиации",- сказал Луис Фелипе де Оливейра.

В апреле Международный аэропорт Гейдар Алиев вступил в ряды Международного совета аэропортов (ACI), единственной глобальной организации операторов аэропортов. Кроме того, членом совета была избрана еще одна воздушная гавань Азербайджана – Гянджинский международный аэропорт.