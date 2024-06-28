Помощник Госсекретаря США: Средний коридор - важная инициатива для региона

Верим, что Средний коридор - важная инициатива для региона.

Верим, что Средний коридор - важная инициатива для региона.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

По его словам, в нынешней ситуации государствам Центральной Азии приходится осуществлять экспорт через Россию или Китай: "И мы видим огромные возможности для Азербайджана получать товары и, в конечном счете, услуги, поступающие через Каспий на мировые рынки, независимо от того, проходят ли они через Грузию".

При этом Джеймс О'Брайен также подчеркнул, что существует возможность выйти через Армению и Турцию к Черному морю, либо к Атлантическому океану, либо,в принципе, к Средиземному морю. "Эта возможность позволит снизить стоимость транспортировки, а также предоставит альтернативы, которые будут защищены от геополитического вмешательства. И все это является отличным основанием полагать, что десятки миллионов людей от Таджикистана до Турции выиграют от того, что, по нашему мнению, это должно быть сделано с согласия всех заинтересованных сторон",- сказал он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.