Пользующимся Хырдаланским кругом водителям предлагаются альтернативные дороги

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ведутся ремонтные работы на Хырдаланском круге, расположенном на 11 км автомобильной дороги Баку-Губа-российская граница. На отрезке дороги обновляется асфальтобетонное покрытие. В этой связи движение транспортных средств на круге и боковых дорогах полностью ограничено.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Транспортные средства, движущиеся из Баку в Сумгайыт и в обратном направлении могут воспользоваться туннелем, пролегающим через нижнюю часть круга.

Въезжающие в Хырдалан транспортные средства могут воспользоваться Масазырским кругом на 13-м км дороги Баку-Сумгайыт, а автомобили, следующие в направлении Бинагади и поселка Баладжары, могут продолжить путь, завернув от "экологического поста" направо. В качестве альтернативной дороги водители могут также воспользоваться Бинагадинским шоссе.

"Были мобилизованы все силы для завершения ремонтных работ на Хырдаланском круге в кратчайшие сроки", - отметили в компании.