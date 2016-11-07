Погодные условия в Москве не повлияли на выполнение авиарейсов Баку-Москва

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Метель в Москве не повлияла на расписание авиарейсов по направлению Баку-Москва и Москва-Баку. Об этом сообщили Report в Международном аэропорте Гейдар Алиев: "Нет никаких задержек или отсрочек в выполнении авиарейсов".

Отметим, что полеты по маршрутам Баку-Москва и Москва-Баку осуществляются ежедневно. Полеты из Баку в московский аэропорт "Домодедово" выполняются в 10:40, 17:35, 20:00, в "Шереметьево" - 06:00 и 16:05, "Внуково" – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам в 08:00, в другие дни – в 15:00.

Из "Домодедово" в Баку самолеты летают в 12:30, 14:40 и 23:35, "Шереметьево" - 00:55, 11:00, "Внуково" - 09:55 и 11:10.

По информации российского агентства ТАСС, в аэропортах Москвы отменены более 30, задержаны – 40 рейсов. Так, в столичном аэропорту "Домодедово" 22 рейса задержаны, четыре отменены, в "Шереметьево" - 13 и 29 соответственно. В аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" изменений в расписании нет. Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильной метели и гололеде в столице и области.