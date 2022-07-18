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Подведомственные ГААДА ООО будут интегрированы в ИСАД

Подведомственные ГААДА ООО будут интегрированы в ИСАД Общества с ограниченной ответственностью (ООО), подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), будут интегрированы в Информационную систему автомобильных дорог (ИСАД).
Инфраструктура
18 июля 2022 г. 15:57
Подведомственные ГААДА ООО будут интегрированы в ИСАД

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), будут интегрированы в Информационную систему автомобильных дорог (ИСАД).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

25 мая для развития цифрового управления в Агентстве с целью оптимизации и электронизации внутренних управленческих процессов, в том числе для обеспечения эффективного управления, была создана ИСАД. Делопроизводство в отделе по работе с документами аппарата учреждения теперь ведется в электронном виде.

В I полугодии этого года в ИСАД было размещено 11 555 документов.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA-nın tabeliyindəki MMC-lər Avtomobil Yolları İnformasiya Sisteminə inteqrasiya ediləcək

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