Подведомственные ГААДА ООО будут интегрированы в ИСАД

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), будут интегрированы в Информационную систему автомобильных дорог (ИСАД).

Общества с ограниченной ответственностью (ООО), подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), будут интегрированы в Информационную систему автомобильных дорог (ИСАД).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

25 мая для развития цифрового управления в Агентстве с целью оптимизации и электронизации внутренних управленческих процессов, в том числе для обеспечения эффективного управления, была создана ИСАД. Делопроизводство в отделе по работе с документами аппарата учреждения теперь ведется в электронном виде.

В I полугодии этого года в ИСАД было размещено 11 555 документов.