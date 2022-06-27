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Главами МИД и министрами транспорта трех стран подписана Бакинская декларация

Главами МИД и министрами транспорта трех стран подписана Бакинская декларация Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана подписали Бакинскую декларацию.
Инфраструктура
27 июня 2022 г. 11:07
Главами МИД и министрами транспорта трех стран подписана Бакинская декларация

Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана подписали Бакинскую декларацию.

Как передает Report, декларация была подписана по итогам первой трехсторонней встречи сторон и подразумевает сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций.

Как уже сообщалось, сегодня в Баку прошла первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Основными темами обсуждений стала наращивание трехстороннего и регионального сотрудничества и развитие потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.

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Версия на английском языке Ministers of Azerbaijan, Turkiye and Kazakhstan sign Baku Declaration
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın nazirləri Bakı Bəyannaməsi imzalayıblar

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