Главами МИД и министрами транспорта трех стран подписана Бакинская декларация

Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана подписали Бакинскую декларацию.

Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана подписали Бакинскую декларацию.

Как передает Report, декларация была подписана по итогам первой трехсторонней встречи сторон и подразумевает сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций.

Как уже сообщалось, сегодня в Баку прошла первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Основными темами обсуждений стала наращивание трехстороннего и регионального сотрудничества и развитие потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море.