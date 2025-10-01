Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Подписан Меморандум о взаимопонимании по грузоперевозкам по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 17:39
    Подписан Меморандум о взаимопонимании по грузоперевозкам по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

    Азербайджан, Турция и Грузия подписали Меморандум о взаимопонимании "Об организации грузоперевозок посредством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс".

    Как сообщает Report, об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    "В рамках VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way (Новый Шелковый путь), проходившего в Казахстане, мы подписали с руководителями железнодорожных администраций Турции и Грузии Меморандум о взаимопонимании "Об организации грузоперевозок посредством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - написал Рустамов.

    По его словам, документ определяет совместные шаги для развития маршрута БТК как более быстрой и устойчивой, а также более конкурентоспособной транспортной линии.

    "Наши основные цели - формирование стабильного и прогнозируемого режима операций на БТК, улучшение условий для грузовладельцев и увеличение объема перевозок", - отметил он.

    Bakı–Tbilisi–Qars dəmiryolu ilə yükdaşımalarla bağlı Anlaşma Memorandumu imzalanıb

