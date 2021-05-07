О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подготовлена Госпрограмма по водохозяйственному комплексу

Подготовлена Госпрограмма по водохозяйственному комплексу Об этом заявил заместитель председателя правления ОАО Закир Гулиев
Инфраструктура
7 мая 2021 г. 11:43
Подготовлена Госпрограмма по водохозяйственному комплексу
0 : 00
0 : 00

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" подготовлена Госпрограмма по восстановлению и развитию мелиоративного и водохозяйственного комплекса на освобожденных территориях.

По сообщению Report, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО Закир Гулиев.

"Цель программы заключается в восстановлении режимов работы мелиоративных и водохозяйственных объектов, а на последующем этапе - в эффективной организации управления этими объектами. В этом году акционерное общество представило соответствующим структурам предложения по продолжению работ строительных и реконструкционных работ мелиоративных и водохозяйственных объектов", - отметил З.Гулиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qarabağda su təsərrüfatı kompleksinə dair Dövlət Proqramı hazırlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi