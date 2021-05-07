Подготовлена Госпрограмма по водохозяйственному комплексу

Об этом заявил заместитель председателя правления ОАО Закир Гулиев

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" подготовлена Госпрограмма по восстановлению и развитию мелиоративного и водохозяйственного комплекса на освобожденных территориях.

По сообщению Report, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО Закир Гулиев.

"Цель программы заключается в восстановлении режимов работы мелиоративных и водохозяйственных объектов, а на последующем этапе - в эффективной организации управления этими объектами. В этом году акционерное общество представило соответствующим структурам предложения по продолжению работ строительных и реконструкционных работ мелиоративных и водохозяйственных объектов", - отметил З.Гулиев.