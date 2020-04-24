Под Астраханью предлагается создать портовую ОЭЗ и Каспийский кластер

Минэкономразвития России предлагает создать в Астраханской области портовую особую экономическую зону (ПОЭЗ), расширив ее затем до Каспийского кластера за счет объединения с существующей ОЭЗ «Лотос».





Как передает Report, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предусматривает создание ПОЭЗ, объединение ее в Каспийский кластер с ОЭЗ ППТ «Лотос» как грузовой базой МТК «Север — Юг» с единой управляющей компанией и передачу полномочий по управлению кластером Минэкономразвития России в целях повышения конкурентоспособности российских портов на Каспии относительно портов Казахстана, Азербайджана и Туркменистана при привлечении грузопотока из Ирана, Индии и других азиатских, а также африканских стран, создание максимально благоприятных условий инвесторам для обработки и работы с грузами/товарами за счет использования налоговых и таможенных льгот, в том числе таможенной процедуры свободной таможенной зоны, увеличение грузопотока и повышение уровня социально-экономического развития регионов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту постановления кабмина, правительству Астраханской области рекомендуется передать в собственность РФ 100% акций акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос», затем Минэкономразвития планирует наделить полномочиями по осуществлению прав акционера ОЭЗ от имени РФ.

Проект документа предусматривает, что ОЭЗ «Лотос» получит в 2020-2026 годах субсидии в целях создания инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры портовой ОЭЗ в общем объеме более 8,5 млрд рублей (113,7 млн долларов США). «Министерству экономического развития и Министерству финансов РФ предусмотреть <…> бюджетные ассигнования в целях взноса в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос» в 2020-2023 годах для проведения кадастровых работ и инженерной подготовки территории портовой ОЭЗ в общем объеме 1,8 млрд рублей (24,2 млн долларов США)», — говорится в документе.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, прогнозируемые инвестиции резидентов портовой ОЭЗ к 2029 году составят 19 млрд рублей (254,2 млн долларов США). Отмечается, что получены подтверждения от пяти потенциальных резидентов и двух компаний инфраструктурных инвесторов портовой ОЭЗ о намерениях реализовать инвестпроекты с объемом запланированных инвестиций накопленным итогом за три года более 11 млрд рублей (147,2 млн долларов США), что превышает объем необходимых для создания инфраструктуры портовой ОЭЗ средств: 10,35 млрд рублей (138,5 млн долларов США) из федерального бюджета и 105,67 млн рублей (1,4 млн долларов США) из бюджета региона.

Согласно пояснительной записке, на территории портовой ОЭЗ по заключенным соглашениям о намерениях планируется реализовать такие инвестпроекты, как строительство инфраструктуры морского порта для обеспечения функционирования портовой ОЭЗ (ООО «ПЛК «Каспий»), создание центра антимикробной обработки растительного и животного сырья ускоренными электронами (ООО «Теклеор»), производство оборудования для первичной переработки КРС и птицы (Реха Азин Сафхэ). Кроме того, в письменном виде представлены письма инвесторов о намерении реализовать на территории портовой ОЭЗ инфраструктурные проекты по строительству и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения функционирования портовой ОЭЗ (ООО ПКФ «Сарма»), а также строительству и эксплуатации сооружений газоснабжения для обеспечения функционирования портовой ОЭЗ (ООО «АЭК — Холдинг»).

При этом планируется, что объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ и услуг превысит 36 млрд рублей (481,7 млн долларов США). Реализация такого проекта позволит создать в регионе не менее 895 рабочих мест. Кроме того, совокупный дополнительный доход налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней к 2029 году должен достичь порядка 571 млн рублей (7,6 млн долларов США), уточняется в пояснительной записке.

Особая экономическая зона «Лотос» расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади около тысячи гектаров. Сейчас в ОЭЗ 15 резидентов, в том числе компании из Ирана, Азербайджана, Италии с общим объемом заявленных инвестиций 29 млрд рублей (свыше 388 млн долларов США).