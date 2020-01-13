​Почему в Баку автомобилисты нарушают правила паркинга? - ОПРОС

Report.az продолжает цикл статей о проблемах на дорогах, первой из которых стала статья: "Запрет на парковку перед частными объектами - что делать водителям?"

Сегодня мы поговорим о проблеме с парковкой в Баку, в особенности в центре столицы, которая остаётся одной из самых злободневных тем. Возрастающее с каждым годом количество автомобилей и нехватка парковочных мест приводит как к заторам на дорогах, так и нередко создает проблемы для пешеходов. Многие водители автомобилей зачастую паркуются не только на проезжей части дорог во втором, порой и в третьем ряду, затрудняя движение, но и умудряются "оккупировать" тротуары своими автомобилями.

По мнению жителей столицы, ситуация хоть и улучшилась после того как Бакинское транспортное агентство стало массово штрафовать нарушителей, но, к сожалению, их все еще предостаточно, даже несмотря на то, что за последние годы в нашей столице было построено немало подземных и наземных парковок.

Многие водители попросту не пользуются ими, приводя различные доводы и предпочитая нарушать правила, надеясь на "авось пронесет". Отметим, что штраф за парковку в неположенном месте на сегодняшний день составляет 20 манатов. Также парковка в неположенном месте может грозить и вовсе эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.

Из опрошенных корреспондентом Report автовладельцев, 20% заявили, что парковаться на специально отведенных стоянках отнимает у них время, что заезжать на парковку ради 15-20 минут, в течение которых они закончат свои дела и уедут – не имеет смысла и они готовы нарушить правила.

Позвольте, а почему должны страдать другие? Разве правильно нарушать порядок, причинять неудобства и даже создавать опасные для здоровья других жителей города ситуации ради своего собственного комфорта?

В свою очередь, около трети опрошенных заявили, что некоторые из парковок неудачно сконструированы. К примеру, один из автомобилистов заявил, что у него низкая посадка авто и на выезде с парковки под площадью Азадлыг - Azadliq Parking бампер машины все время ударяется об асфальт. Другой владелец автомобиля отметил, что парковка, расположенная под Макдональдсом, напротив İSR Plaza имеет всего один въезд и выезд, поэтому пока одна машина не выйдет, вторая заехать не может, что создает на этом участке дороги частые заторы.

По словам же остальных опрошенных они не паркуются на платных парковках из-за завышенных цен. Но, это уже отдельная тема, которую мы подробно разберем в нашей следующей статье.

А пока хочется отметить, что автомобилисты нередко критикуют Бакинское транспортное агентство и Управление дорожной полиции за то, что те плохо выполняют свои функции. А может быть пора начать с себя? Если, каждый из нас будет соблюдать правила и не будет закрывать глаза на то, как другой нарушает порядок, а постарается призвать нарушителя к ответственности, то ситуация начнет исправляться гораздо быстрее.

Эмилия Аббасова