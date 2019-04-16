Почему платежные терминалы в Азербайджане не принимают купюры? - ИССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

Широко распространенные в Азербайджане платежные терминалы создают определенные неудобства для граждан.

Как сообщает Report, в большинстве случаев терминалы не принимают только что выпущенные в обращение, либо незначительно поврежденные банкноты.

В частности, платежные терминалы в международном аэропорту Гейдар Алиев не принимают совершенно новые деньги, и граждане вынуждены обменивать купюры с другими лицами. С другой стороны, им приходится разменивать также 100 и 200-манатные купюры, что отнимает время.

Платежные терминалы в Азербайджане в основном производятся Сумгайытским технологическим парком (СТП). Директор департамента информационных технологий компании Ислам Рзаев заявил Report, что это оборудование имеет сертификаты контроля качества структур из США и Европы и оснащено совершенными приборами для распознавания банкнот, поэтому данная проблема не связана с СТП: "Возможно, государственные и частные организации, использующие эти терминалы, установили в программном обеспечении определенные требования к состоянию банкнот. Таким образом, приборы не распознают порванные или мятые банкноты, в конечном итоге от этого страдают граждане".

B Азербайджане наиболее широко распространены терминалы MilliÖN и E-manat, установленные почти на всех станциях метро, остановках, маркетах.

Глава отдела обслуживания клиентов компании Comtec, которым принадлежат терминалы MilliÖN, Ульвия Эфендиева признает, что программное обеспечение, установленное на терминалах, не допускает приема рваных, а также абсолютно новых купюр: "Это сделано с целью предотвратить попадание фальшивых банкнот в терминалы. Хотя наши клиенты страдают от этого, мы вынуждены идти на такой шаг в целях безопасности".

Замдиректора ООО Modenis, которому принадлежат терминалы Е-манат, Вусал Сулейманов считает, что возврат банкоматами бумажных денег может быть связан только с техническими неисправностями: "Такие случаи есть, но не носят массового характера. Иногда на терминалах возникают технические неполадки из-за загрязнения пылью или влаги, но мы немедленно их устраняем. Наши техники проверяют терминалы ежедневно. Состояние устройств постоянно контролируется".