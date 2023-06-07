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По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов

По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни (День Вооруженных сил и Гурбан байрамы) назначило 10 дополнительных рейсов в направлении Баку-Габала-Баку.
Инфраструктура
7 июня 2023 г. 11:25
По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в праздничные дни (День Вооруженных сил и Гурбан байрамы) назначило 10 дополнительных рейсов в направлении Баку-Габала-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Соответствующие изменения внесены и в расписание движения скоростных пассажирских поездов, движущихся по маршруту Баку-Габала-Баку, на 26, 27, 28, 29 и 30 июня.

Поезд, отправляющийся с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:30, прибудет в Габалу в 10:50, а поезд, отправляющийся с Габалинского железнодорожного вокзала в обратном направлении в 19:30, прибудет в Баку в 22:20.

С учетом многочисленных обращений пассажиров, с 1 июля 2023 года расписание поездов будет обновлено в соответствии с вышеуказанным графиком праздничных дней, включая субботу и воскресенье.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qəbələ-Bakı istiqamətində 10 əlavə qatar reysi təyin edilib

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