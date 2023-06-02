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По Cреднему коридору в прошлом году через Каспийское море было перевезено 1,5 млн тонн грузов

По Cреднему коридору в прошлом году через Каспийское море было перевезено 1,5 млн тонн грузов В 2022 году по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) через Каспийское море было перевезено 1,5 млн тонн грузов.
Инфраструктура
2 июня 2023 г. 17:11
По Cреднему коридору в прошлом году через Каспийское море было перевезено 1,5 млн тонн грузов

В 2022 году по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) через Каспийское море было перевезено 1,5 млн тонн грузов.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов.

"Эти грузы перевозились через порты Курык и Актау в Казахстане, Алят и Говсан в Азербайджане. В прошлом году экспорт Казахстана по Среднему коридору вырос в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. В основном это произошло за счет контейнерных перевозок", - отметил он.

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