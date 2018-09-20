По БТК перевезено около 3 тыс. контейнеров

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана Ташкенте состоялась первая встреча руководителей железнодорожных администраций государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятии представляет в качестве наблюдателя делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

В своем выступлении на встрече Джавид Гурбанов отметил, что благодаря развитию в последние годы транспортной системы страны, и в особенности железных дорог, Азербайджан превращается в крупнейший транзитный и логистический центр. Предпринимаются успешные шаги по осуществлению международных и региональных проектов и укреплению транзитного потенциала страны.

По его словам, активизация деятельности транспортных коридоров "Север-Юг", "Юг-Запад", Баку-Тбилиси-Карс и Транскаспийского международного транспортного маршрута нацелена на рост транзитного потенциала стран-участниц этих проектов, и страны ШОС как раз являются активными участниками этих транспортных коридоров. Также усилена интеграция транспортной системы Азербайджана в международную транспортную систему, в том числе в кооперации со странами-членами ШОС.

Подчеркнув значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, Джавид Гурбанов напомнил, что этот маршрут соединяет Азию с Европой. За 10 месяцев с момента запуска по этой железной дороге перевезено около трех тысяч вагонов с контейнерными и генеральными грузами.

На встрече было также сообщено, что Узбекистан заинтересован в активном использовании линии Баку-Тбилиси-Карс и увеличении объемов своих зарубежных грузоперевозок.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Участники мероприятия также примут участие в международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности".