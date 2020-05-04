По Баку-Тбилиси-Карс отправлен поезд рекордной длины

По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) из Карса (Турция) в Грузию отправлен поезд рекордной длины.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, поезд длиной 1 050 метров, перевозящий экспортную продукцию весом 2 400 тонн в 100 контейнерах 50-ти вагонов, отправлен 3 мая этого года.

Грузовой поезд перевозит автозапчасти, сельхозтехнику, керамические изделия и продукты личной гигиены из Мерсина, Кайсери, Анкары, Измита, Стамбула в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.