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    Планируется открытие авиарейса Баку-Стамбул-Мехико в следующем году

    Посол Мексики: Мы ведем переговоры в этом направлении

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году планируется открытие авиарейса Баку-Стамбул-Мехико.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

    Комментируя вопрос о налаживании прямого авиасообщения между Мексикой и Азербайджаном,  дипломат указал, что технически достаточно сложно наладить прямой авиамаршрут между столицами  двух стран из-за дальности расстояния и сложности мексиканской географии.

    «В следующем году мы намерены открыть авиарейсы Баку-Стамбул-Мехико. Это реальный план, мы ведем переговоры в этом направлении», - сказал посол.

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