Планируется открытие авиарейса Баку-Стамбул-Мехико в следующем году

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году планируется открытие авиарейса Баку-Стамбул-Мехико.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

Комментируя вопрос о налаживании прямого авиасообщения между Мексикой и Азербайджаном, дипломат указал, что технически достаточно сложно наладить прямой авиамаршрут между столицами двух стран из-за дальности расстояния и сложности мексиканской географии.

«В следующем году мы намерены открыть авиарейсы Баку-Стамбул-Мехико. Это реальный план, мы ведем переговоры в этом направлении», - сказал посол.