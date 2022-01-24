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План внутригородского движения в Азербайджане будет согласован с 8 госструктурами

План внутригородского движения в Азербайджане будет согласован с 8 госструктурами Обнародован список органов (структур), с которыми будет согласован план внутригородского движения (мобильности).
Инфраструктура
24 января 2022 г. 19:23
План внутригородского движения в Азербайджане будет согласован с 8 госструктурами

Обнародован список органов (структур), с которыми будет согласован план внутригородского движения (мобильности).

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном сегодня Кабинетом министров "Порядке подготовки плана внутригородского движения (мобильности)“.

Согласно документу, этими органами являются Министерство цифрового развития и транспорта; Министерство внутренних дел; Министерство по чрезвычайным ситуациям; Государственный комитет по градостроительству и архитектуре; Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана; Исполнительная власть города Баку (в пределах административной территории города Баку); ЗАО “Бакинский метрополитен” (в пределах административной территории города Баку) и ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəhərdaxili hərəkət planı 8 dövlət qurumu ilə razılaşdırılacaq

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