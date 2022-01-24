План внутригородского движения в Азербайджане будет согласован с 8 госструктурами

Обнародован список органов (структур), с которыми будет согласован план внутригородского движения (мобильности).

Обнародован список органов (структур), с которыми будет согласован план внутригородского движения (мобильности).

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном сегодня Кабинетом министров "Порядке подготовки плана внутригородского движения (мобильности)“.

Согласно документу, этими органами являются Министерство цифрового развития и транспорта; Министерство внутренних дел; Министерство по чрезвычайным ситуациям; Государственный комитет по градостроительству и архитектуре; Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана; Исполнительная власть города Баку (в пределах административной территории города Баку); ЗАО “Бакинский метрополитен” (в пределах административной территории города Баку) и ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.