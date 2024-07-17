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Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа

Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа Первый рейс танкера "Зангилан", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и сданного в эксплуатацию 2 июля при участии президента Ильхама Алиева состоялся в туркменский порт Ала
Инфраструктура
17 июля 2024 г. 10:49
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа

Первый рейс танкера "Зангилан", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и сданного в эксплуатацию 2 июля при участии президента Ильхама Алиева, состоялся в туркменский порт Аладжа.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, 17-го июля танкер доставил полученную здесь сырую нефть в Сангачальский морской порт.

Постоянный экипаж танкера нового поколения "Зангилан" длиной 141 метр и шириной 16,9 метра состоит из 15 человек. Танкер имеет 6 грузовых резервуаров общей вместимостью 9212 кубометров, полной грузоподъемностью 7800 тонн.

Технические показатели судна позволяют ему заходить в относительно мелководные порты Каспийского бассейна и перевозить грузы за пределы Каспийского бассейна с максимальной грузоподъемностью.

"Зангилан" - четвертый отечественный танкер, построенный на Бакинском судостроительном заводе. В отличие от ранее введенных в эксплуатацию танкеров "Лачын" и "Кяльбаджар", танкер "Зангилан", так же, как и "Академик Хошбахт Юсифзаде", будет перевозить как нефть, так и химическую продукцию. На Бакинском судостроительном заводе планируется построить для ASCO еще три танкера такого же типа. В связи с этим получены заказы и подписаны соответствующие контракты.

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Версия на азербайджанском языке “Zəngilan” tankerinin ilk səfəri Türkmənistanın Alaca limanına olub

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