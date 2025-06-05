Первый пассажирский поезд начнет курсировать между Ираном и Афганистаном

Первый в истории пассажирский поезд начнет курсировать из города Хаф на северо-востоке Ирана в город Герат на западе Афганистана.

Первый в истории пассажирский поезд начнет курсировать из города Хаф на северо-востоке Ирана в город Герат на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Salam Watandar.

"Первый пассажирский поезд начнет через 10 дней ходить из Хафа в Герат. Запуск поезда является важным шагом на пути к облегчению передвижения граждан и укреплению экономических и культурных связей между Афганистаном и Ираном", - сообщил пресс-секретаря губернатора провинции Герат Мохаммад Юсуф Саиди.

В настоящее время в Афганистане отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение, а между Мешхедом и Гератом курсируют многочисленные автобусы и маршрутные такси.

Строительство железной дороги из Ирана в Афганистан началось в 2007 году, она соединяет Герат с железнодорожной сетью Ирана через Хаф в провинции Хорасан-Резави. Протяженность линии составляет 225 км, из которых 147 проходят по афганской территории. В марте 2024 года Афганистан впервые экспортировал по этой дороге 200 тонн фисташек, изюма, миндаля для государств ЕС и Турции на общую сумму в $1,2 млн.