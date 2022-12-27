В Баку прибыл первый контейнерный поезд из Узбекистана в Европу по маршруту CASCA+

Первый контейнерный блок-поезд, отправленный из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+, созданному в рамках международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Кыргызстан – Узбекистан

Первый контейнерный блок-поезд, отправленный из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+, созданному в рамках международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция - Европа", прибыл в Баку.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в Бакинский порт фидерным судном "Балкан", принадлежащем дочерней компании АЖД - ООО ADY Container

Контейнерный поезд проедет по маршруту Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Болгария/Европа" протяженностью более 4 тыс. км.

Перевозящий медный концентрат поезд из Баку будет отправлен в болгарский порт Бургас. Блок-поезд состоит из 91 двадцатифутового контейнера.

Проект реализуется в рамках сотрудничества операторов маршрута АО "Озтемирйолконтейнер" (Узбекистан), ОАО TULM (Туркменистан), ADY Container (Азербайджан) и GR Logistics and Terminals (Грузия).

Мультимодальный транспортный проект CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Анатолия) является совместной инициативой железнодорожных структур Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.