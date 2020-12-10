О нас
Report Georgia
Аудио новости

Первый контейнерный поезд из Турции в Китай прибыл в Бакинский порт

Первый контейнерный поезд из Турции в Китай прибыл в Бакинский порт Первый контейнерный поезд, загруженный продукцией турецкого производства, который следует из Стамбула в Сиань, Китай, прибыл сегодня в Бакинский международный морской торговый порт.
Инфраструктура
10 декабря 2020 г. 15:51
Первый контейнерный поезд из Турции в Китай прибыл в Бакинский порт

Первый контейнерный поезд, загруженный продукцией турецкого производства, который следует из Стамбула в Сиань, Китай, прибыл сегодня в Бакинский международный морской торговый порт.

Как сообщает Report, поезд, который в общей сложности преодолеет 8 693 километра, отправится из столицы Азербайджана в казахстанский порт Актау.

Контейнерный поезд, состоящий в общей сложности из 42 40-футовых контейнеров и перевозящий бытовую технику, отбыл из Стамбула и через станцию Ахалкалаки в Грузии по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс достиг Бакинского порта.

Оператором поезда являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума - компании Pasific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и KTZ Express (Казахстан).

Грузовой караван будет доставлен из порта Баку в порт Актау на фидерном судне Beket Ata, оператором которого является ADY Container. Эти поезда будут курсировать регулярно дважды в месяц, начиная с 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədən Çinə ixrac yükü daşıyan ilk konteyner qatarı Bakı Limanına çatıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты
Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты
10 декабря 2020 г. 14:21
AZAL о международных рейсах
AZAL о международных рейсах
10 декабря 2020 г. 11:54
Депутат рассказал о направлениях развития деоккупированных земель Азербайджана
Депутат рассказал о направлениях развития деоккупированных земель Азербайджана
9 декабря 2020 г. 14:19
Посольство Турции: БТК укрепляет связь между Востоком и Западом
Посольство Турции: БТК укрепляет связь между Востоком и Западом
9 декабря 2020 г. 13:34
Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе
Руфат Гулиев: Из Индии поступают звонки о строительстве домов в Карабахе
9 декабря 2020 г. 13:26
Грузия планирует увеличить экспорт в Китай через БТК
Грузия планирует увеличить экспорт в Китай через БТК
9 декабря 2020 г. 12:23
Контейнерные перевозки по БТК выросли почти в 5 раз
Контейнерные перевозки по БТК выросли почти в 5 раз
9 декабря 2020 г. 11:43
В Баку изменена схема движения автобусов из-за парада Победы
В Баку изменена схема движения автобусов из-за парада Победы
8 декабря 2020 г. 16:04
В бакинском аэропорту можно будет сдать тест на COVID-19
В бакинском аэропорту можно будет сдать тест на COVID-19
8 декабря 2020 г. 15:40
Бакинское метро не будет работать до 31 января
Бакинское метро не будет работать до 31 января
8 декабря 2020 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi