Первый грузовой поезд из Ульяновска в Азербайджан отправится в сентябре

Прямой грузовой состав впервые отправится по маршруту Ульяновск (РФ) - Баку (Азербайджан) - Астара (Иран) в конце сентября.

Прямой грузовой состав впервые отправится по маршруту Ульяновск (РФ) - Баку (Азербайджан) - Астара (Иран) в конце сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

"Ориентировочно в конце сентября из Ульяновска отправится первый экспортный поезд Ульяновск - Баку - Астара. Это западный железнодорожный коридор логистического проекта "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив", - сказал он.

По его словам, наполняемость поезда будет не менее 70 вагонов различных модификаций, включая крытые цистерны, платформы, вагоны бункерного типа и другие.

"Каждый состав рассчитан на перевозку 3,5 тыс. тонн различной продукции - агропромпродукция, промтовары, продукция деревообработки и другая. Мы рассчитываем, что за год по данному маршруту будет экспортировано и импортировано более 200 тыс. тонн продукции", - уточнил он.

Губернатор добавил, что прорабатывается вопрос об обратной загрузке поезда товарами, произведенными в Азербайджане, Иране и соседних странах.

"Хочу отметить, что экспортный торговый поезд станет первым составом со времен Советского Союза, следующим по данному направлению", - подчеркнул глава региона.

Напомним, что запуск поезда стал результатом договоренностей, достигнутых с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым во время визита Алексея Русских в Баку, а также слаженной работы железнодорожных ведомств Азербайджана и России, при поддержке посольства России в Баку, торгпредства и Минпромторга РФ.