​Первое фидерное судно запущено из порта Актау в Бакинский порт

Из морского порта Актау осуществлен запуск первого казахстанского фидерного судна "Туркестан" с контейнерами в Бакинский порт.

Как сообщает Report со ссылкой на Казахстанские железные дороги, при фидерных перевозках используются суда вместимостью 225 двадцатифутовых контейнеров, что обеспечивает погрузку грузов двух полносоставных контейнерных поездов в одно судно.

Консолидированные транзитные грузы из Китая в Европу наряду с казахстанскими экспортными грузами в контейнерах будут перевозиться в ускоренном режиме. Железнодорожники Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции готовы обеспечить перевозку транзитных грузов в составе контейнерных поездов, следующих из Ляньюньгана в Стамбул, за 16 суток.

Фидерные суда будут курсировать регулярно на еженедельной основе, что способствует наращиванию грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и дальнейшему развитию контейнеризации грузов в Каспийском регионе.

"Транскаспийский маршрут является ключевым звеном евразийских транспортных артерий и дополняет систему транзитных коридоров Казахстана. Для привлечения обратного грузопотока из Турции, Грузии и Азербайджана в направлении Китая мы установили понижающий коэффициент, делающий этот маршрут конкурентоспособным", - отметил председатель правления Казахстанских железных дорог Сауат Мынбаев.

Фидерным называют малотоннажное судно, способное курсировать при сравнительно небольшой глубине.