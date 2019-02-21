Персонал метрополитена сократили на 5,7%

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году сокращено 279 сотрудников или 5,7% персонала метрополитена.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, численность работников метрополитена в 2017 году составила 4 874 человека, а в прошлом году сократилась до 4 595 человек.

Заработная плата работников метрополитена увеличилась в среднем на 10,7% в прошлом году. Среднемесячная заработная плата в этой сфере в 2017 году составила 654,5 маната, а 2018 году увеличилась до 724,3 маната.

В Бакинском метрополитене сообщили, что сокращение численности работников связано с созданием оптимальной рабочей системы в результате реформ.