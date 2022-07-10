Перевернулись три товарных вагона, перевозившие в Азербайджан сахар, пострадавших нет

9 июля около 20:30 возле железнодорожной станции Саатлы произошел инцидент.

Тепловоз, принадлежащий Сальянскому локомотивному депо и двигавшийся в направлении Баку-Имишли, попал в аварию в Саатлинском районе, три из 20 прицепленных к тепловозу вагонов перевернулись, а один вагон сошел с рельсов.

Об этом Report сообщил старший инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Низам Гамидов.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По данному факту в Отделе Имишлинской лини Главного управления полиции на транспорте проводятся расследования.

13:01

9 июля около 20:30 возле железнодорожной станции Саатлы произошел инцидент.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", перевернулись принадлежащие "Грузинским железным дорогам" три товарных вагона, которые перевозили в Азербайджан сахар-сырец через Черное море.

По предварительной версии, причиной инцидента стала техническая неисправность одного из вагонов (разбита шейка оси колесной пары). К месту происшествия была привлечена делегация в составе руководящих лиц ЗАО. Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время устанавливается размер ущерба железнодорожной инфраструктуре.

В ближайшие часы движение по линии Саатлы-Имишли будет возобновлено.