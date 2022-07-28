Перевалка контейнеров в Бакинском порту выросла на 32%

В первой половине этого года в Бакинском порту было перевезено 27 844 контейнера в эквиваленте TEU.

В первой половине этого года в Бакинском порту было перевезено 27 844 контейнера в эквиваленте TEU.

Как сообщает Report, со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", это на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ежегодно отмечается рост контейнерных перевозок. Если в 2018 году через Бакинский порт было перевезено 22 887 контейнеров, то в 2019 году - 35 024, в 2020 году - 40 345, а в 2021 году - 45 025. Сравнивая полученные показатели за 2018 и 2021 годы, прослеживается динамика роста более чем в 2 раза. До конца этого года прогнозируется еще больший рост числа контейнеров, переваливаемых в Бакинском порту",- заявило акционерное общество.