О нас

Перевалка контейнеров в Бакинском порту выросла на 32%

Перевалка контейнеров в Бакинском порту выросла на 32% В первой половине этого года в Бакинском порту было перевезено 27 844 контейнера в эквиваленте TEU.
Инфраструктура
28 июля 2022 г. 16:02
Перевалка контейнеров в Бакинском порту выросла на 32%

В первой половине этого года в Бакинском порту было перевезено 27 844 контейнера в эквиваленте TEU.

Как сообщает Report, со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", это на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ежегодно отмечается рост контейнерных перевозок. Если в 2018 году через Бакинский порт было перевезено 22 887 контейнеров, то в 2019 году - 35 024, в 2020 году - 40 345, а в 2021 году - 45 025. Сравнивая полученные показатели за 2018 и 2021 годы, прослеживается динамика роста более чем в 2 раза. До конца этого года прогнозируется еще больший рост числа контейнеров, переваливаемых в Бакинском порту",- заявило акционерное общество.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Container transshipment in Baku Port grows by 32%
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında konteyner aşırılması 32 % artıb

Самое важное

Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
28 июля 2022 г. 13:50
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
28 июля 2022 г. 13:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
28 июля 2022 г. 13:23
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
27 июля 2022 г. 23:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi