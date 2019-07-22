Перевалка крупнотоннажных транспортных средств через Бакинский порт увеличилась на 58%

Общий объем грузоперевалки через Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района Баку вырос на 1,1% в годовом сравнении (1 960,4 тыс. тонн в первом полугодии 2018 года) и в январе-июне 2019 года составил 1 981,3 тыс. тонн.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", на транзитные грузы пришлось 85,4% (1 692,4 тыс. тонн) общего объема грузоперевалки.

Наибольший рост пришелся на перевалку крупнотоннажных транспортных средств (TIR). Данный показатель вырос на 57,8% и достиг 15 009 единиц. Из них 11 372 единицы (75,8%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 3 637 единиц (24,2%) - Баку-Курык-Баку.

За отчетный период объем перевалки контейнеров составил 14 886 TEU, что на 37,7% превысило показатель прошлого года.

Перевалка вагонов из паромного терминала увеличилась на 15,4% и составила 25 344 (в аналогичном периоде прошлого года - 21 960) единиц. Из них 11 636 вагонов (45,9%) отправлено по маршруту Баку-Курык-Баку, 13 708 (54,1%) - Баку-Туркменбашы-Баку.

Пассажироперевозки в обоих направлениях увеличились на 0,1%, составив 19 984 человек.