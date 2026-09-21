Пассажиры смогут получать уведомления о появлении свободных мест в автобусах

В Азербайджане пассажиры смогут получать уведомления о появлении свободных мест на желаемом автобусном рейсе.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Новая функция появилась на портале biletim.az. Если на выбранном рейсе появится свободное место, пользователь автоматически получит уведомление.

Ранее на портале также появились другие функции. Пассажиры могут сканировать данные удостоверения личности с помощью телефона, сохранять данные до пяти удостоверений личности и пяти заграничных паспортов, а также покупать электронные билеты туда и обратно через приложение и сайт biletim.az.

Функция Вход через myGov ID позволяет быстрее входить на портал, а также изменять или возвращать ранее приобретенные электронные билеты.