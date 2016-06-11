Самолет авиакомпании AZAL совершил вынужденную посадку - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:53

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Пассажиры самолета Airbus-320-200 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), осуществляющего рейс по маршруту Баку-Дубай (авиарейс J2011) и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Шарджа ОАЭ, в ближайшие минуты отправятся в Дубай на автобусах.

Об этом Report сообщили в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Согласно информации, причиной вынужденной посадки самолета AZAL в аэропорту Шаржда стала отмена всех авиарейсов в связи с мероприятиями в аэропорту Дубая государственного значения.

Расстояние между двумя аэропортами составляет 25 км.

"В самолете и у пассажиров никаких проблем нет. В ближайшие минуты все пассажиры отправятся в Дубай на специальных автобусах", - сообщили в аэропорту.

Отметим, что самолет A-320, вылетевший из Баку в 09:06 по местному времени, должен был приземлиться в Дубайском международном аэропорту в 11:55 по местному времени. Однако из-за официальных мероприятий Дубайский международный аэропорт был закрыт, поэтому самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Шаржда.

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Самолет A-320, выполняющий авиарейс Баку-Дубай, вылетел из Международного аэропорта Шарджа в Дубай. Отметим, что ранее планировалось отправить пассажиров из Шарджи в Дубай на автобусах.