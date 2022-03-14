Пассажиры автобусного рейса Баку-Шуша-Баку не смогли выехать обратно из-за плохой погоды

Пассажирский автобус, следовавший рейсом из Баку-Шуша-Баку, 13 марта не смог покинуть Шушу из-за ухудшения погодных условий.

Пассажирский автобус, следовавший рейсом из Баку-Шуша-Баку, 13 марта не смог покинуть Шушу из-за ухудшения погодных условий.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.

В Управлении сообщили, что последние три дня в Шуше идет снег, температура воздуха колеблется в пределах 4-7 градусов мороза: "43 пассажира, водитель и волонтеры по поручению Управления государственного заповедника и Государственной службы автомобильного транспорта, были размещены в отеле "Хары-бюльбюль" и обеспечены питанием. Пассажирский автобус сегодня утром выехал в Баку".