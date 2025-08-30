    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Пассажирский поезд Баку-Агдам введен в эксплуатацию

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 07:10
    Пассажирский поезд Баку-Агдам введен в эксплуатацию

    С сегодняшнего дня пассажиры смогут добираться поездом и до Агдама.

    Как сообщает Report, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будет обслуживать пассажиров современными поездами "FLIRT" производства швейцарской компании "Stadler".

    Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Баку по субботам в 07:10 и прибывать в Агдам в 11:53. Обратно поезд отправится из Агдама в 18:20 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:55.

    Пассажиры смогут воспользоваться станциями Баку, Бинагади, Учары, Ляки, Евлах, Барда, Кёчарли, Тязякянд и Агдам. Предусмотрены возможности путешествия в классах "стандарт", "стандарт+", "бизнес" и "первый".

    Минимальная стоимость билета из Баку до станций Барда и Кёчарли, а также остановки Тязякянд составляет 12 манатов, до Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса - 12,80 маната. В пути пассажиры смогут бесплатно пользоваться услугой Wi-Fi.

    Для организации комфортных поездок поездом на освобожденные территории при покупке билетов на маршрут Баку–Агдам–Баку на портале будет автоматически предоставляться разрешение.

    Следует отметить, что до оккупации пассажирские перевозки из Баку в Агдам осуществлялись по маршруту Баку–Ханкенди–Баку спальными вагонами. В последний раз поезда по направлению Баку–Агдам–Баку курсировали в 1993 году. Тогда путь длиной 371 км преодолевался за 8,5 часов.

    АЖД   Баку-Агдам   пассажирский поезд  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Bakı-Ağdam sərnişin qatarı istifadəyə verilib

    Последние новости

    07:50

    Большинство американцев не верят в способность властей справиться с ЧС

    Другие страны
    07:10
    Фото

    Пассажирский поезд Баку-Агдам введен в эксплуатацию

    Инфраструктура
    06:45

    Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков

    Другие страны
    06:17

    СМИ: На границе США с Мексикой увеличилось число нелегальных мигрантов

    Другие страны
    05:54

    СМИ: Япония планирует провести кардинальный пересмотр иммиграционной политики

    Другие страны
    05:26

    В Японии один человек пострадал в результате ДТП с беспилотным автобусом

    Другие страны
    04:48

    WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциями

    Другие страны
    04:19

    Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

    В регионе
    03:51

    Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млн

    Другие страны
    Лента новостей