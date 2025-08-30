Пассажирский поезд Баку-Агдам введен в эксплуатацию

С сегодняшнего дня пассажиры смогут добираться поездом и до Агдама.

Как сообщает Report, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будет обслуживать пассажиров современными поездами "FLIRT" производства швейцарской компании "Stadler".

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Баку по субботам в 07:10 и прибывать в Агдам в 11:53. Обратно поезд отправится из Агдама в 18:20 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:55.

Пассажиры смогут воспользоваться станциями Баку, Бинагади, Учары, Ляки, Евлах, Барда, Кёчарли, Тязякянд и Агдам. Предусмотрены возможности путешествия в классах "стандарт", "стандарт+", "бизнес" и "первый".

Минимальная стоимость билета из Баку до станций Барда и Кёчарли, а также остановки Тязякянд составляет 12 манатов, до Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса - 12,80 маната. В пути пассажиры смогут бесплатно пользоваться услугой Wi-Fi.

Для организации комфортных поездок поездом на освобожденные территории при покупке билетов на маршрут Баку–Агдам–Баку на портале будет автоматически предоставляться разрешение.

Следует отметить, что до оккупации пассажирские перевозки из Баку в Агдам осуществлялись по маршруту Баку–Ханкенди–Баку спальными вагонами. В последний раз поезда по направлению Баку–Агдам–Баку курсировали в 1993 году. Тогда путь длиной 371 км преодолевался за 8,5 часов.