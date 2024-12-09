Пассажиропоток в Бакинском аэропорту вырос на 26%

В ноябре 2024 года Бакинский аэропорт обслужил 595 тыс. пассажиров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (470 тыс. пассажиров), за этот период было выполнено 4 598 полетов.

В ноябре 2024 года Бакинский аэропорт обслужил 595 тыс. пассажиров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (470 тыс. пассажиров), за этот период было выполнено 4 598 полетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отмечается, что число пассажиров на международных направлениях достигло 549 тыс. человек, из которых 51% воспользовались услугами иностранных авиакомпаний, а оставшиеся - национального авиаперевозчика. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби и Анкара, совокупный пассажиропоток по этим маршрутам превысил 269 тыс. человек.

По маршруту Баку-Нахчыван-Баку было перевезено 49,610 пассажиров. Количество рейсов в этом направлении увеличилось на 15% (520 полетов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пассажиров же сократилось на 10%.

Число транзитных пассажиров увеличилось на 55% по сравнению с ноябрем прошлого года и составило 21,674 человека. Эти результаты подтверждают укрепление статуса Международного аэропорта Гейдар Алиев как глобального транзитного центра.

Бакинский эропорт продолжает предоставлять услуги высокого качества, соответствующие современным стандартам международной авиации, и укреплять свои позиции как один из самых динамичных и надежных транспортных узлов региона.