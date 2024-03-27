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Пассажиропоток в Бакинском аэропорту в праздничные дни увеличился более чем на 30%

Пассажиропоток в Бакинском аэропорту в праздничные дни увеличился более чем на 30% С 20 по 27 марта 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 121 тысячи пассажиров, превысив результат предыдущего года на 32,5%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 91,3 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
27 марта 2024 г. 14:52
Пассажиропоток в Бакинском аэропорту в праздничные дни увеличился более чем на 30%

С 20 по 27 марта 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более 121 тысячи пассажиров, превысив результат предыдущего года на 32,5%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 91,3 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в праздничные дни все службы воздушной гавани работали в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную работу, задержки в зоне ответственности аэропорта не допускались.

Наиболее загруженным днем стал 24 марта, было обслужено 19 334 пассажира. В этот день в Международном аэропорту Гейдар Алиев авиакомпаниями было выполнено 162 рейса.

Самыми популярными направлениями из аэропорта стали Нахчыван, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Москва, Дели, Санкт-Петербург, Анкара и Актау.

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Версия на английском языке Passenger traffic at Baku Airport increases by more than 30% during holidays
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanında bayram günlərində sərnişin axını 30 %-dən çox artıb

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